Conclave, i cardinali salutano i follower social prima di chiudersi nella Cappella Sistina: “Non ci sentiremo per un paio di giorni”

Nell’era digitale anche i cardinali fanno fatica a lasciare il telefonino. E così, prima del silenzio, al quale saranno costretti durante il Conclave, alcuni porporati hanno salutato i follower con un ultimo post. L’arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Chomali, ha detto ai suoi seguaci su X che porterà “tutti voi nel mio cuore”, mentre il cardinale conservatore Raymond Burke sceglie Instagram per annunciare che entrerà in Conclave. Su X anche Thimoty Dolan che saluta così i suoi follower: “Non potrò parlare con voi finché non vedrete il fumo bianco, quindi questa potrebbe essere l’ultima volta che vi parlo in un paio di giorni, non so quanto durerà”.