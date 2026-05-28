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Ultimo aggiornamento: 11:00

Apre il gas e fa esplodere l’appartamento e parte della palazzina: 50enne grave in provincia di Alessandria

di Redazione Cronaca
Un 50enne ha riempito di gas la propria casa. Ora è ricoverato nel centro specializzato di Torino con ustioni su oltre il 50% del corpo: non ci sono altri feriti e tutta la palazzina rimane agibile
Apre il gas e fa esplodere l’appartamento e parte della palazzina: 50enne grave in provincia di Alessandria
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Ha tentato di suicidarsi aprendo il gas della propria casa e facendo esplodere l’intero appartamento. È successo questa mattina a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, dove intorno alle 6.50 una grave esplosione causata da un 50enne ha fatto saltare in aria un parte di una palazzina in piazza Zaccagnini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia. Il personale medico ha prestato le prime cure all’uomo che ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo: è stato trasferito d’urgenza in codice rosso presso il centro specializzato di Torino.

Secondo i primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il gesto sarebbe dovuto a un grave stato di depressione. Non ci sono altri feriti ma altri tre appartamenti, oltre a quello esploso, sono stati coinvolti nella deflagrazione. L’ispezione tecnica effettuata sulla palazzina ha confermato però che la struttura rimane agibile e che le altre tre abitazioni circostanti non hanno riportato danni strutturali.

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