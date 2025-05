Razzi a sorpresa tra i cardinali: “Il Papa? È ‘top segreto’, spero porti allegria a tutti. E attenzione al filippino…”

Non solo vescovi e cardinali, lunedì a tarda sera in zona San Pietro è stato avvistato anche l’ex senatore Antonio Razzi, di ritorno dal Rosario della Madonna che scioglie i nodi con il cardinale Angelo Comastri (di cui a dire il vero non ricordava il nome: “Sono stato invitato”, ha specificato poi andandosene fuori dalle riprese). Interpellato mentre passava da Borgo Pio, la strada dei ristoranti frequentati dai porporati in attesa del Conclave, ha detto la sua: “Il nome del nuovo Papa – ha specificato – è ancora ‘top segreto’, lui vorrebbe un Papa “compaesano. Parolin è uno dei favoriti ma non si sa, non si sa. E questo è il bello: ora si metteranno in Conclave e decideranno. Spero che non arrivi l’invidia dell’uno o dell’altro, e poi come si dice, il terzo gode e magari arriva un altro che poi si becca il posto di papa. Io spero che il nuovo Papa sia vicino ai giovani e attiri i giovani, e che dà un po’ di allegria a tutti”. Tuttavia dalla sua prospettiva di esperto del mondo di Instagram e TikTok ammette che il cardinale Luis Antonio Tagle ha i suoi lati positivi: “Il filippino è sportivo: canta e balla, può darsi che potrebbe essere uno che attira la folla e i giovani a San Pietro, e la domenica quando fa la benedizione canta John Lennon”.