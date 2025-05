Genitori inadempienti, 200 euro al giorno a una madre che non fa vedere il figlio al padre

Genitori inadempienti puniti grazie alla riforma Cartabia. Due diverse sentenze vengono riportate dal Corriere che riguardano un padre e una madre puniti dal punto di vista economico. Duecento euro al giorno dovrà pagare la donna che, ignorando l’ordinanza di un giudice, impedisce all’ex di vedere il figlio, 100 al giorno invece il padre che non paga il mantenimento. Entrambi i verdetti sono stati emessi dalla sezione Famiglia del Tribunale civile di Verona. Nel primo caso la mamma ha portato all’estero il figlio.

Dal febbraio 2023 è applicabile una norma della riforma Cartabia del 2022 che aggiunge la facoltà per il giudice di reagire d’ufficio a gravi inadempienze, anche di natura economica, che arrechino pregiudizio al minore: può cioè, di propria iniziativa, individuare una somma dovuta dal genitore inadempiente all’altro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Nel caso del padre l’uomo sosteneva di aver sostenuto spese (secondo il giudice non dimostrate), il magistrato ha stabilito che quindi andavano pagati i 300 euro stabiliti per ogni figlio. Dopo cinque, riporta il quotidiano, l’uomo ha provveduto. È ancora da vedere, invece, se la decisione del giudice sarà persuasiva per la madre che sta rifiutandosi di far vedere al marito il figlio, portato anzi all’estero. “La gravissima e reiterata condotta di sottrazione del figlio nelle more del primo provvedimento”, che già aveva indotto il tribunale a infliggerle 3.000 euro di risarcimento danni al marito, a gennaio 2025 ha visto una sentenza anche del Paese straniero ordinare alla madre di rimpatriare il figlio: ma la donna (pur più volte in Italia per parlare con gli avvocati) non lo sta facendo incontrare al padre, a dispetto dell’ordine nel settembre 2024 del giudice. Ogni giorno di questo ritardo costerà 200 euro al giorno.