Declassamento del lupo, Caramiello (M5s): “Scelta scellerata, bisogna puntare sulla prevenzione” – Video

L’8 maggio il Parlamento europeo, in sessione plenaria, voterà quasi sicuramente a favore del declassamento del lupo. Aprendo, di fatto, alla caccia. Il deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Caramiello, ha portato la questione alla Camera, poiché i parlamentari italiani, dopo il voto di Strasburgo, saranno chiamati ad agire sulla legislazione del nostro Paese. Caramiello ha sottolineato il rischio, per una specie ancora vulnerabile, del passaggio dallo status di strettamente protetta a protetta. “Quello che ci preme sottolineare è l’assoluta irragionevolezza di questa proposta che non è affatto conforme al principio di sussidiarietà ed è la stessa Commissione europea a confermarlo, visto che non è stata in grado di dimostrare in alcun modo la necessità e il valore aggiunto dell’intervento”. In più il lupo “svolge un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema. Essendo un predatore apicale, è uno straordinario regolatore ecologico e come tale riequilibra l’ecosistema, contribuendo al controllo degli ungulati e prevenendo già noti fenomeni di sovrappascolo soprattutto da parte dei cervi, con benefici a cascata per i boschi, i pascoli e per la salute dell’intero ecosistema”. Caramiello ha fatto notare la marginalità dei danni causati dal lupo al settore zootecnico italiano rispetto, per esempio, all’aviaria e alla peste suina africana. E infine “la letteratura scientifica dimostra che non solo quello dell’abbattimento selettivo non è un metodo efficace (anche per il rischio di destabilizzare la rigida struttura sociale dei branchi di lupi), ma che ci sono misure molto efficaci per garantire la convivenza con i grandi carnivori ed è su quello che vogliamo puntare. Non è nostra intenzione alimentare la falsa narrazione che chi vuole tutelare il lupo non si preoccupa dei problemi degli allevatori, anzi sarebbe un loro nemico. Non è affatto così: noi vogliamo garantire loro la massima tutela, soprattutto economica. Aiutiamoli quindi a realizzare sistemi adeguati ed efficienti di dissuasione e, laddove vi siano casi di predazione, intendiamo garantire il rimborso totale e in tempi certi e rapidi. Ci sono numerosi casi di ‘convivenza’ che funzionano benissimo. Prendiamo esempio e riproduciamoli”.