E se nel 1975 avesse vinto il Pci? Le sliding doors della storia italiana (grazie all’Ai e la voce di Bertinotti)

Un compleanno (i 75 anni di un non più giovanissimo militante comunista) è stato l’occasione per rispondere, anche grazie all’Intelligenza Artificiale, alla famosa domanda what if?: cosa sarebbe successo se, in un lontano 1975, il comunismo avesse vinto sul capitalismo? Il video di Tania Innamorati e Francesco Ridolfi lo fa grazie alla consulenza dell’attuale Segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e attraverso l’autorevole voce di colui che ha rappresentato il ponte tra il Partito Comunista Italiano e Rifondazione: Fausto Bertinotti.

L’intelligenza artificiale aiuta, supporta, traduce, automatizza, crea contenuti testuali e audiovisivi. Per molti rappresenta un pericolo, per altri un modo per amplificare le capacità umane. Per altri ancora, come nel caso del video “Il Sol dell’Avvenire” è un mezzo attraverso cui immaginare un presente alternativo – o meglio “distopico”, come dicono quelli bravi.