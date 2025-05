Zuppi esce dal Vaticano: “Buon Primo maggio, occupiamoci del lavoro e delle vittime del lavoro”

“Sono figlio di giornalisti come faccio a non sopportarvi, mio padre era giornalista” Così il cardinale Mattia Zuppi lasciando la congregazione che si è tenuta in mattinata in Vaticano. Poi l’abbraccio con Alfredo, storico venditore di santini in piazza san Pietro: “Siamo di Trastevere. Lui è il meglio, fatevi raccontare la sua storia e perché ci vogliamo bene. Buon lavoro a voi e buon primo maggio, occupiamoci del lavoro e delle vittime del lavoro. Di questo dobbiamo preoccuparci.”