Crozza-Meloni cerca un escamotage per non baciare le natiche di Trump: “Gli mando Salvini, a lui non fa schifo niente”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni della Premier Giorgia Meloni preoccupata, dopo le ultime dichiarazioni di Trump e l’imminente incontro alla Casa Bianca, di essere la prima tra i leader europei a “baciargli il cu…”: “Ideona! Genio! So’ salva! A Trump gli mando Salvini… che tanto a quello, fra Putin, Orban, LePen… culo più, culo meno… non gli fa schifo niente!”.

