Il monologo su dazi e big tech, Crozza a Von der Leyen: “Non ci servono i contro-dazi, serve un fisco con i contro ca**i!”

Maurizio Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, ironizza sulla risposta dell’Unione Europea ai dazi americani citando il “bazooka” evocato da Ursula von der Leyen per far pagare le tasse alle Big Tech: “Ma a noi non servono i ‘contro-dazi’, serve un Fisco coi ‘contro-ca**i’!”.

