Per oltre un’ora, alla Camera, durante la discussione relativa alle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, tra i banchi del governo non c’è nemmeno un ministro della Lega. Non c’è Salvini, a Bruxelles per impegni istituzionali, ma non ci sono nemmeno Giorgetti, Valditara, Locatelli. È Davide Faraone di Italia viva a farlo presente a Meloni. E la presidente del Consiglio replica così: “La compattezza del governo non è data dalla presenza dei ministri in Aula. Me la posso cavare grandemente da sola”.