Dopo le frizioni, soprattutto con lasul, e il compromesso trovato sulla(seppur tra la freddezza e gli avvertimenti dai senatori del partito di Matteo Salvini , da Borghi a Romeo), la premier Giorgia Meloni è tornata anche alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La giornata è entrata subito nel vivo con la discussione riguardante le comunicazioni. Per oltre un’ora, però, tra i banchi del governo non si è vista neanche l’ombra dei ministri della Lega. Non c’è Salvini, a Bruxelles per impegni istituzionali, ma non ci sono nemmeno Giorgetti, Valditara, Locatelli. Accanto alla premier c’è in apertura Guido Crosetto, con il quale si è intrattenuta conversando per diversi minuti. Poi, è arrivato il vicepremier forzista Antonio Tajani. Ci sono anche i ministri Tommaso Foti e Carlo Nordio, mentre alla sua sinistra si vedono Orazio Schillaci e Gilberto Pichetto Fratin.