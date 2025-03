Scontro incandescente a Otto e mezzo (La7) tra la giornalista di Libero, Brunella Bolloli, e il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sulla separazione delle carriere e sulla riforma Nordio. Secondo Bolloli, le carriere separate serve a “mettere l’Italia sullo stesso piano di altri paesi europei”. “Nella situazione attuale – afferma la firma di Libero – senza la separazione delle carriere siamo un po’ come la Turchia di Erdogan e la Bulgaria, paesi da non prendere proprio a modello. E poi c’è un aspetto che viene molto spesso tralasciato, cioè l’ingiusta detenzione. Ogni anno lo Stato spende circa 27 milioni di euro, forse anche 30, di risarcienti per ingiusta detenzione”.

“Cosa c’entra questo ragionamento con la separazione delle carriere?”, insorge Gratteri.

“La riforma della Giustizia comprende anche questo – risponde Bolloli – e cioè il fatto che i pm e i giudici che sbagliano non pagano mai, a differenza delle altre categorie”.

“Ma non è vero – replica il magistrato – Vorrei capire cosa c’entri la separazione delle carriere con l’ingiusta detenzione”.

“Fa parte comunque di un pacchetto”, ribadisce la giornalista.

“Quindi anche la modifica dell’abuso d’ufficio riguarda questo? – ribatte Gratteri – Lei ha parlato di parificazione dell’Italia con gli altri paesi europei. A me risulta che la Francia vuole copiare il sistema giudiziario italiano sul piano della sicurezza. A me risulta che il ministro della Giustizia olandese abbia voluto incontrarmi proprio per parlare del sistema carcerario e del sistema processuale. Quindi, l’Europa non chiede quello che dice lei”.

E aggiunge: “In Europa c’è l’omologo dell’abuso d’ufficio. Perché in Italia è stato annullato il reato? Il ministro Nordio dice che l’ha abolito perché c’è il 95% delle assoluzioni, ma non è vero. Perché ci sia un’assoluzione ci vuole un processo. Quando il pm chiede l’archiviazione e quando c’è un decreto di archiviazione da parte del giudice, non c’è il processo e l’iscritto nel registro degli indagati non sa neppure di essere stato indagato. Eppure, nella conta il ministro in quel 95% inserisce le assoluzioni e invece si tratta di richieste di archiviazione”.

Il magistrato conclude: “Quindi, dobbiamo abolire l’abuso d’ufficio perché erano pochi i casi di condanna? E allora aboliamo il reato di rave-party, visto che c’è stato solo un caso”.