Un appuntamento a Bruxelles per esplicitare i progressi raggiunti in tema ambientale e promuovere ulteriori azioni concrete in linea col Patto per il Clima. Together in Action! è un’iniziativa che invita persone, comunità e organizzazioni a partecipare per costruire un’Europa più verde. L’evento annuale, che si svolgerà il 19 marzo a partire dalle 8.30 presso il Charlemagne building della Commissione Ue e sarà trasmesso anche in streaming, vuole celebrare le possibilità nella costruzione di un futuro resiliente e a impatto climatico zero.

I membri della Climate Pact Community guideranno le sessioni, offrendo approfondimenti su argomenti chiave come l’adattamento climatico, l’attivismo giovanile, l’azione inclusiva per il clima, il superamento dell’eco-ansia e il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’azione per il clima. Oltre a questo, ci sarà spazio anche per ascoltare storie personali sul tema della sostenibilità e per fare networking con chi si impegna per il cambiamento climatico da tutta Europa. Ci sarà anche Wopke Hoekstra, Commissario per il clima, che parlerà di emissioni e crescita pulita, oltre alle ultime iniziative dell’Unione europea per l’ambiente.

Presente anche Kurt Vandenberghe, Direttore generale della DG Climate Action, che parteciperà a una tavola rotonda sulle soluzioni innovative per accelerare una transizione inclusiva. Le sessioni di discussione organizzate dalla Climate Pact Community mirano invece a trasformare gli obiettivi globali in azioni locali, per capire come adattarsi impatti del cambiamento climatico. E ci sarà spazio anche per discutere di azioni inclusive per il clima, imprenditorialità giovanile, e progetti all’avanguardia.

Tra i Climate Pact Ambassador per l’Italia Stefano Rimini (a sinistra) policy advisor sulle disuguaglianze sociali e fondatore di pianeta.org, movimento che si occupa di giustizia sociale e ambientale e della salvaguardia dell’ecosistema come base imprescindibile per lo sviluppo. “Quello del 19 marzo è un appuntamento che avviene in un momento dove le priorità del governo e della Commissione Europea sono altre: in primis la guerra, militare e commerciale. Ma i cambiamenti climatici sono molto connessi agli scenari di guerra globale, dalle migrazioni climatiche alla lotta per le risorse idriche e naturali. E quando per esempio si spostano 3 miliardi dal Fondo per il clima al Piano Mattei, o si continua ad investire decine di miliardi di euro in sussidi al fossile, si commette un errore politico enorme, di prospettiva – continua Rimini -. Si pensa all’oggi ma non al 2050. Per questo vogliamo costruire un movimento che sappia guardare a lungo termine, non solo alla prossima scadenza elettorale”.

E il 18 marzo si parlerà già di temi ambientali a Bruxelles: l’associazione degli emiliano-romagnoli nel mondo organizza una conferenza sul cambiamento climatico e su come la loro regione stia contrastando questo problema con approcci innovativi. “La regione Emilia Romagna – prosegue ancora Rimini – è già oggi una delle regioni più colpite a livello europeo e globale dai cambiamenti climatici. Dalle recenti alluvioni, al livello di inquinamento dell’aria, fino al consumo di suolo. Ma è anche una delle regioni più ricche di attivismo ambientale, dal basso, di progetti innovativi e voglia di mettersi in gioco. Martedì ci confronteremo e faremo rete con tante persone che sentono come noi la necessità e la responsabilità di non rassegnarsi al clima di paura e disimpegno che si respira così forte anche in Italia”. In questo caso, l’appuntamento è presso Piola Libri, rue Franklin 66, a Bruxelles. L’evento è gratuito e organizzato insieme alla delegazione dell’Emilia-Romagna a Bruxelles e con il contributo dell’Assemblea legislativa-Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e la partnership di Pianeta.org.