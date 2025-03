I soldati di ventura erano comuni in tutta Europa dalla caduta dell’Impero Romano fino all’ascesa del moderno stato nazionale intorno al 1600. I più famosi in Italia furono Facino Cane, Francesco di Bussone detto il Carmagnola, Muzio Attendolo Sforza, Erasmo da Narni detto il Gattamelata, Bartolomeo Colleoni, Niccolò Fortebraccio, Giovanni de’ Medici dalle Bande Nere. I lanzichenecchi – ingaggiati da Massimiliano d’Asburgo, lasciarono le loro sanguinarie tracce persino a Roma.

Russia, Ucraina e 50 mila mercenari – I ranghi dei combattenti itineranti si sono ridotti nell’era moderna e sono stati in gran parte sostituiti da coscritti e soldati di carriera. Ma non sono mai scomparsi. Alcuni hanno combattuto per l’ideologia nella guerra civile spagnola. Dopo la maggior parte erano ex soldati in cerca di uno stipendio durante la “guerra fredda”. Watch Guard International, tra le prime società militari private, è stata fondata da veterani delle forze speciali britanniche nel 1965. Ora, i conflitti in proliferazione hanno alimentato la domanda di armi da fuoco, di “pistole in vendita”. Sono quasi 50.000 i mercenari che combattono attualmente nei due schieramenti.

In Ucraina, il flusso di veterani provenienti da conflitti lontani ha contribuito a sostenere la guerra. L’arrivo di volontari stranieri ha anche trasformato le trincee in una babele di lingue straniere. L’Ucraina afferma che 20.000 soldati internazionali si sono uniti ai suoi ranghi. Provengono dal vicino Caucaso ma anche, e soprattutto, da luoghi lontani come il subcontinente indiano, l’Asia orientale e il Sud America.

Tra le reclute ci sono argentini un tempo schierati ad Haiti, brasiliani che hanno combattuto i narcotrafficanti, algerini e keniani che hanno combattuto al Qaeda in Africa, secondo interviste e profili presenti sui social media. La maggior parte di questi “mastini della guerra” sono diversi dalla compagnia militare privata russa Wagner (ora Afrika Corps) i soldati che la Corea del Nord ha recentemente inviato a combattere per la Russia contro l’Ucraina e il contractor statunitense Blackwater (adesso si chiama Academi), fondato dal magnate mercenario Erik Prince. Queste forze agiscono a vari livelli come estensioni delle politiche estere dei loro governi e sono schierate per servire gli interessi nazionali.

Anche Mosca ha arruolato decine di migliaia di soldati stranieri freelance per combattere l’Ucraina. Tra loro ci sono yemeniti reclutati dai ribelli Houthi filo-iraniani, soldati nepalesi che un tempo combattevano le guerriglie maoiste in patria e cubani attirati dalla promessa di passaporti russi e di paghe elevate.

Colombia, alt ai soldati a pagamento – La Colombia, con un consistente stock di veterani di decenni di guerre per la droga, è diventata una miniera d’oro per i reclutatori dei mercenari. Le crescenti morti dei suoi cittadini all’estero e i complessi intrecci diplomatici sono diventati così problematici per il presidente di sinistra Gustavo Petro che il suo governo sta lavorando a una legge per vietare ai colombiani il lavoro mercenario. Ma la paga è per tutti “interessante”, un gruppo WhatsApp di veterani colombiani a metà del 2023, ha individuato un’offerta di lavoro: l’esercito ucraino stava reclutando combattenti esperti a 3.300 dollari al mese quando erano in missione di combattimento, rispetto ai 500 per un ufficiale colombiano.

Un arruolatore colombiano che lavorava per un cliente degli Emirati Arabi Uniti la scorsa estate ha elencato posizioni da operatore di droni che venivano pagate fino a 6.000 dollari al mese, lavorando per un signore della guerra libico sostenuto dalla Russia. I colombiani che hanno accettato il lavoro sono transitati solo attraverso la Libia per raggiungere invece il Sudan, dove alcuni sono stati uccisi lo scorso novembre mentre spedivano armi per una fazione nella guerra civile del Paese, le Rapid Support Force del signore della guerra Mohammed Dagalo, detto Hemedti. Costoro si sono aggiunti a una lista crescente.

Il Ministero degli Esteri della Colombia ha ricevuto richieste di riportare a casa i corpi di 186 soldati uccisi in Ucraina, il che lo pone tra i più alti numeri di morti tra i combattenti stranieri in guerra. Altri 122 sono considerati dispersi in combattimento, secondo il ministero. Le speranze che ci siano degli scampati sono minime, il mercenario non è mai una moneta di scambio. Se viene catturato per lui c’è solo una pallottola nella nuca. Ma il flusso non si ferma, se finisce in Ucraina ci sono venti guerre in corso in Africa, il lavoro non mancherà in futuro.