Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva a Downing Street a Londra per un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, dopo lo scontro del leader ucraino con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Con il Ministro delle Finanze ucraino Sergii Marchenko, in videochiamata, si e’ tenuta la cerimonia di firma dei prestiti straordinari per l’accelerazione delle entrate all’Ucraina, con l’erogazione da parte del Regno Unito di altri 2,6 miliardi di sterline a sostegno delle capacita’ di difesa dell’Ucraina.