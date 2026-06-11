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Ultimo aggiornamento: 17:53

“Pentagono in lockdown, alcuni piani evacuati: soccorritori con maschere anti gas”

di Redazione Esteri
Il portavoce Sean Parnell ha confermato i sistemi di sicurezza "hanno rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità"
“Pentagono in lockdown, alcuni piani evacuati: soccorritori con maschere anti gas”
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Il Pentagono è in lockdown e alcuni piani sono stati evacuati. Lo riporta Cnn, sottolineando che i primi soccorritori stanno entrando nell’edificio con le maschere antigas e tute di protezione. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente con materiali pericolosi.

Diversi piani e corridoi all’interno del Pentagono sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato i sistemi di sicurezza della struttura “hanno rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità”.

Un messaggio inviato dal team di sicurezza del Pentagono affermava che era stato rilevato un “problema” e che erano necessari ulteriori test. “Potrebbero richiedere da una a due ore. Le squadre di intervento sono sul posto e pronte a fornire supporto agli occupanti dell’edificio, se necessario. Potreste notare la presenza di personale di diverse agenzie e l’attuazione di misure precauzionali nel cortile centrale. Vi preghiamo di non interpretare queste attività in modo errato”, si legge nel messaggio.

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