Un morto e un ferito nel quartiere Fuorigrotta di Napoli dove, alle 6,40 di domenica mattina, è scattato un agguato in cui ha perso la vita il 34enne pregiudicato Pasquale D’Anna. Il ferito si chiama Massimo Aragiusto, di 40 anni, non è in pericolo di vita e si trova all’ospedale San Paolo dove l’amico è spirato poco dopo l’arrivo. Sono in corso indagini dei carabinieri. La vittima è ritenuta vicina alla camorra di Pianura, quartiere confinante con Fuorigrotta. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stata una sola persona in sella ad uno scooter. La vittima era all’interno di una vettura parcheggiata in doppia fila di fronte ad una pizzeria. Il killer si è avvicinato e ha esploso diversi colpi, uccidendo e ferendo il secondo uomo. A terra i frammenti di vetro del finestrino dell’auto. L’auto, successivamente, è finita contro due scooter in sosta.

Saranno visionate dagli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei numerosi esercizi commerciali vicini al luogo dell’agguato. Si cercherà di capire da dove sia giunto il killer che ha fatto fuoco. La zona è comunque costantemente monitorata anche da impianti pubblici di videosorveglianza: lo stadio “Maradona” è a poche centinaia di metri. Ad indagare sono gli agenti della Polizia di Stato: in questo momento sono in corso i rilievi della “Scientifica”. Tutto è avvenuto alle 6,40 ma a quell’ora in strada c’erano già diverse persone perché, soprattutto di domenica, il luogo è particolarmente frequentato dai giovani che nei locali della zona consumano la colazione prima di rientrare a casa. Uno dei presenti ha riferito agli inquirenti di aver sentito l’esplosione di quattro/cinque colpi e poi di aver visto un individuo allontanarsi dal luogo, in sella ad uno scooter, a tutta velocità.