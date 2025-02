“Lo sciopero dell’Associazione Nazionale Magistrati il 27 febbraio contro la riforma costituzionale del governo Meloni? Sciopererò anch’io, anche se sarò in ufficio a lavorare. Però formalmente sciopererò, perché sono contrario alla separazione carriere, che non serve ed è un falso problema. I problemi della giustizia sono altri“. Lo annuncia nella trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, il procuratore Nicola Gratteri, che aggiunge: “La magistratura ha grandissime responsabilità e ha commesso tanti errori, soprattutto le correnti della magistratura. In questi anni abbiamo fatto degli assist enormi e notevoli al potere politico, dal caso Palamara (e non solo) in poi. Però abbiamo il dovere di dire che la separazione del carriere è un non problema, perché di fatto già esiste”.

Il magistrato ricorda che ogni anno solo tre o quattro magistrati chiedono di passare dal ruolo di pm a giudice e viceversa: “E se lo fanno, devono cambiare regione. Quindi, dov’è il problema? Addirittura dobbiamo scomodare una modifica della Costituzione per tre o quattro persone? Adesso è uscito un bando di oltre quattrocento posti, ma questa volta ci saranno più persone che da pm vorranno diventare giudice, perché hanno paura che si passi al secondo step. Infatti, il secondo passaggio che la politica potrebbe fare è quello che il pm passi sotto l’esecutivo. Questa è la nostra paura, che i pm non siano indipendenti come lo sono ora”.

E sottolinea: “È assolutamente necessario che la gente si informi su questa riforma costituzionale che il governo vuole fare e che sappia che la separazione del carriere è cosa assolutamente inutile per far funzionare la giustizia. Per dare maggiore garanzia agli indagati e agli imputati e per tutelare meglio le parti offese, sono ben altre le altre le riforme da fare, non certo la separazione delle carriere”.

E alla domanda su una sua disponibilità a fare il ministro della Giustizia in caso di convocazione da parte di Giorgia Meloni, Gratteri risponde: “In questo momento non servirebbe perché nella mia testa ho il contrario di quello che è stato fatto dalla riforma Cartabia ad oggi. L’unica cosa utile che è stata fatta è stata la riforma sulla cybersicurezza nel luglio scorso. Tutto il resto è stato dannoso per la velocizzazione dei processi, per la tutela degli indagati e degli imputati, per la tutela delle parti offese”.