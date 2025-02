Nel discorso della vittoria Friedrich Merz ha detto che bisogna essere “veloci” per formare il nuovo governo della Germania perché “il mondo va veloce”. Ora questo 69enne, ex avvocato, si appresta a essere il prossimo cancelliere, avendo da sempre vestito i panni del conservatore ed essendo stato lo storico rivale di Angela Merkel. Durante una campagna elettorale, in cui non sono mancati fatti di sangue con ben tre attentati, ha promesso una stretta sui migranti (cercando di arginare le posizioni dell’ultradestra di Afd), il rilancio economico del paese che da locomotiva industriale ha mostrato i primi cedimenti e il recupero dell’autorevolezza di Berlino in Europa.

Tra le promesse anche quella di non collaborare con l’ultradestra di Alice Weidel che, con il 20% circa di preferenze, si è già proposta per entrare nel nuovo esecutivo. Merz oggi ha incassato anche una sorta di vittoria all’interno del partito stesso dominato da Angela Merkel che oltre venti anni fa divenne leader e cancelliera. Che nella sua autobiografia non ha avuto remore nel prendere le distanze da lui perfino a un passo dalle elezioni, criticando l’apertura all’ultradestra all’Afd sull’immigrazione.

Merz non ha mai ricoperto ruoli amministrativi. Non è stato ministro, né governatore, né sindaco. La sua esperienza – come riporta l’Ansa – è quella di un parlamentare mai davvero cresciuto, nonostante la precoce vocazione politica. Membro dei giovani democristiani, nella Junge Unione, fu europarlamentare dal 1989 al 1994, entrò presto nel Bundestag e divenne rapidamente capogruppo della Cdu dal 2000 al 2002. Fino allo scontro con Angela Merkel, che lo mise nell’angolo.

Abbandonata la scena politica che lo aveva visto messo da parte, Merz è stato avvocato d’affari negli Usa, vivendo molti mesi all’anno oltreoceano e in altri continenti. Per conquistare la presidenza del partito è passato attraverso due sconfitte, contro Annegret Kramp-Karrenbauer e contro Armin Laschet. Nel 2021 è entrato di nuovo in Parlamento e l’anno dopo è stato eletto alla guida della Cdu. Cattolico, sposato con Charlotte, tre figli, ha espresso parole chiare anche guardando a Washington: con Trump non bisogna mendicare, ma “accordarsi in Europa su una strategia comune il più velocemente possibile” e “sviluppare la propria forza”. Con lui al timone, ha assicurato, “la Germania avrà di nuovo una voce forte in Europa”.