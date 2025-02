Tutti compatti dietro a Friedrich Merz e al suo “Sofortprogramm” di 15 punti. La Cdu cerca di mettersi alle spalle l’ultima travagliata settimana e rinnova la fiducia al suo candidato cancelliere nel Congresso straordinario convocato a Berlino in vista delle elezioni federali del prossimo 23 febbraio. Il voto insieme alla AfD, il tabù infranto, deve essere messo alle spalle in vista dell’ultimo miglio: la Cdu è considerata da tutti i sondaggi vincente sicura alle urne. In altre parole, toccherà a Merz condurre le danze per formare una nuova coalizione di governo, che comprenda però la Spd o i Verdi, visto che il no alla Alternative für Deutschland per ora resta un dogma. Per questo la Cdu si è unita intorno al suo leader, mettendo da parte il dissenso interno per non indebolirlo proprio nella fase cruciale della campagna elettorale: il suo “Programma di azione immediata” è stato adottato all’unanimità dal Congresso. Sui 15 punti elencati da Merz si costruirà il futuro della Germania: saranno infatti la base per avviare i negoziati di coalizione dopo il voto.

“Noi possiamo assicurare una cosa: con il partito che si fa chiamare Alternative für Duetschland noi non collaboreremo, né prima, né dopo. Mai“, ha detto il leader della Cdu parlando a Berlino al congresso di partito. Le parole di Merz sono state accolte con una doppia ovazione dai delegati della Cdu in sala. “Afd si riconosce contro tutto quello che il nostro partito e il nostro Paese ha costruito”, ha continuato. È contro l’euro, contro la Nato, ha elencato, “e noi faremo di tutto per renderlo il più piccolo possibile. Non ci sarà alcuna collaborazione, nessuna concessione e nessun governo di minoranza. Assolutamente nulla”, ha insistito, affermando di voler spedire Afd “ai margini, dove è giusto che stia”.

I lavori che hanno riunito nella capitale 1001 delegati del partito cristiano-democratico si sono tenuti al termine di una fase politica tumultuosa per la Cdu, che la settimana scorsa ha appunto infranto al Bundestag il tabù della collaborazione con AfD, approvando grazie al suo appoggio una mozione di irrigidimento delle norme sull’immigrazione. Un voto non vincolante, simbolico, che solo due giorni più tardi è stato rovesciato dal no del Bundestag a un altro disegno di legge appoggiato da Friedrich Merz, ma solo al termine di una seduta parlamentare lunga e concitata, ricca di annunci, trattative dietro le quinte, accuse, polemiche e colpi di scena. Preceduto dall’altolà di Angela Merkel, intervenuta con una delle sue rarissime esternazioni a rimproverare il leader cristianodemocratico per il “voltafaccia” sul tema della collaborazione con l’Afd, il dibattito fiume di venerdì al Bundestag è stato seguito da manifestazioni di massa in tutta la Germania contro la rinuncia al “cordone sanitario” attorno alla destra di Alternativa per la Germania.

Se in molti nella Cdu, ha scritto questa mattina l’Hamburger Abendblatt, non hanno nascosto nei giorni scorsi i “mal di pancia” per la manovra di Merz, oggi a tre settimane dalle elezioni, nessuno sembra voler danneggiare il leader del partito con critiche pubbliche o ammissioni di colpevolezza. Merz ha anzi ottenuto l’appoggio totale e fondamentale del leader bavarese della Csu, Markus Soeder: “La Germania sarà governata dalla Cdu e dalla Csu, e Friedrich Merz diventerà cancelliere”. “Non c’è spazio per vanità e liti. Abbiamo bisogno di dare una nuova direzione al Paese”, ha aggiunto Soeder, garantendo “il 100% del sostegno“. Il leader bavarese ha voluto a sua volta rimarcare il muro anti–AfD: “Vogliono distruggerci, non possiamo lasciare il nostro Paese all’Afd”. “Noi non aiuteremo Afd, noi li combatteremo con tutta la determinazione”, ha aggiunto il capo della Csu. “Nein – ha assicurato -. Non ci sarà alcuna collaborazione con Alternative fuer Deutschland”.

Questo è il “Sofortprogramm” di Merz

Il veto a qualsiasi collaborazione con l’estrema destra non significa però rinnegare la linea dura sull’immigrazione. Su questo Soeder sta con Merz: “La migrazione è semplicemente cresciuta al di fuori del nostro controllo,” ha detto il leader della Csu. Per questo motivo, tra i 15 punti del “Sofortprogramm” approvato dal Congresso della Cdu compare anche la “Zustrombegrenzungsgesetz“, ovvero il progetto di legge che proprio pochi giorni fa il Bundestag ha bocciato nonostante l’appoggio dell’AfD. Più in generale, sul piano anti-migranti Merz tira dritto, consapevole che lo scivolone dell’ultima settimana non cancella il sentimento della maggior parte dei suoi elettori. Il suo disegno di legge comprende, tra il resto, controlli permanenti alle frontiere, respingimenti e arresti a tempo indeterminato per i criminali stranieri. Gli altri punti del programma prevedono misure volte a stimolare l’economia e a rinnegare completamente l’operato del governo Scholz, quello sostenuto da Spd, Verdi e Fdp. Sul primo fronte, si parla ad esempio di ridurre il costo delle bollette dell’elettricità, di cambiare la legge sul lavoro per sostituire il numero massimo di ore giornalieri con un tetto settimanale, di ridurre al 7 per cento l’Iva per i ristoranti e di abolire il cosiddetto obbligo dello scontrino fiscale. La Cdu promette inoltre la rapida abrogazione della legge sul riscaldamento, della legalizzazione parziale della cannabis e il ripristino dei sussidi sul carburante agricolo. “La Germania è al terzo anno di seguito in recessione. In nessun altro momento della storia del dopoguerra e in nessun altro Paese industriale del mondo accade questo”, ha detto Merz, che parlando alla Cdu ha accusato il governo ‘semaforo’ di aver portato avanti “una politica economica verde” che conduce alla “deindustrializzazione“. Via i “lobbisti delle ong verdi” dal ministero dell’Economia, ha aggiunto Merz.

I 15 punti alla base dell’azione di governo