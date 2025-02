“L’auspicio è che la Russia torni a svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità di ogni stato. È un auspicio che ho sempre fatto nel rispetto del diritto e della carta delle Nazioni Unite”. Sergio Mattarella torna a parlare del conflitto in Ucraina, dopo il recente scontro a distanza con la portavoce del ministero degli esteri di Mosca, Maria Zakharova, per il paragone fatto dal capo dello Stato che ha equiparato l’invasione dell’Ucraina alle azioni del Terzo Reich. Il presidente della Repubblica è intervenuto a Cettigne, in Montenegro, dopo un bilaterale con l’omologo Yakov Milatovic: “Il mondo che noi vorremmo è quello che rispetta il diritto internazionale”, ha ribadito.

Mattarella è tornato poi a chiedere “una pace giusta in Ucraina e che non sia fittizia o fragile”, visti i colloqui in corso tra Stati Uniti e Russia sulla base di un piano che possa dare il via alle trattative alle quali prenderà parte anche Volodymyr Zelensky. Se uno degli obiettivi dell’invasione russa era quello di indebolire la Nato, di frammentarla, Mattarella ritiene che invece l’Alleanza Atlantica sia forte almeno quanto prima: “La Nato è nata decenni addietro, ha una storia robusta e non c’è nulla che può incrinare questo legame, non ho timore. Non vi è pericolo che possa essere incrinato”. E solida, aggiunge, è anche la posizione dell’Italia: “Per il rispetto doveroso alla libera stampa. Da tre anni a questa parte la posizione dell’Italia che ho sempre espresso è nitida, limpida, chiarissima, quella del rispetto del diritto internazionale e della sovranità di ogni Stato. Questa ferma, vigorosa affermazione è stata la base del sostegno che l’Italia ha assicurato all’Ucraina. Posizione sempre accompagnata dall’auspicio che la Russia torni a svolgere il suo ruolo nella comunità internazionale”.