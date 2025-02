Già semilibero e con una nuova vita davanti, fra un anno tornerà completamente libero l’uomo che uccise e violentò, nel 30 giugno del 2008, Federica Squarise. La donna era in vacanza a Lloret de Mar, entrò in un bar dove incontrò l’uruguaiano Victor Diaz Silva. Venne uccisa perché rifiutò le sue avances. Il corpo della ragazza, che fu violentata, venne ritrovato solo il 7 luglio, successivo nascosto in zona collinare. Il riconoscimento fu possibile per la presenza di un tatuaggio su una gamba.

Diaz Da Silva, soprannominato il Gordo, ammise di essere responsabile dell’assassinio ma negò lo stupro sostenendo la vittima fosse consenziente. Venne condannato per omicidio volontario e aggressione sessuale e la pena fu fissata in 17 anni e 9 mesi. Una pena che da molti venne ritenuta inadeguata rispetto alla ferocia dimostrata. Dal 31 marzo 2026 il Gordo sarà un uomo libero, ma di fatto lo è già avendo scontato solo una parte della sua pena. È entrato nell’ultimo quarto della pena e per la legislazione spagnola ha diritto non solo a permessi premio, ma anche a poter vivere al di fuori dal carcere seguendo un percorso di recupero. Victor Diaz Silva, già scarcerato, si è rifatto una vita: è sposato e ha un lavoro.