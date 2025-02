C’è un primo risultato dell’inchiesta sulla truffa portata a termine usando illecitamente il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sono stati trovati e bloccati i soldi su un conto estero che l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha versato ai truffatori che, la scorsa settimana, gli hanno chiesto un versamento di denaro per pagare il riscatto per la liberazione di inesistenti giornalisti rapiti in medio Oriente.

L’importo che l’imprenditore ha versato su un conto olandese è circa di un milione e ora i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano coordinati dalla Procura sono riusciti a rintracciare questi soldi. “Sono molto contento che i soldi sottratti con l’inganno ad un imprenditore, utilizzando la mia voce falsificata ed il mio nome, siano stati individuati su un conto olandese e bloccati nella loro totale interezza. Ottimo lavoro dei magistrati e delle forze di polizia” ha scritto Crosetto su X. Intanto è stato presentato da Crosetto l’esposto per l’ipotesi di reato di “sostituzione di persona” che ora dunque agli atti delle indagini del pm Giovanni Tarzia sul gruppo di truffatori. Lo stesso ministro aveva già annunciato domenica scorsa che avrebbe depositato la denuncia-querela.

Con la denuncia di Crosetto, dunque, sono salite a sette in tutto quelle agli atti dell’inchiesta. Ci sono le querele per i tentativi di raggiro depositate da Luxottica-famiglia Del Vecchio, dalle famiglie Beretta e Aleotti e da Esselunga-famiglia Caprotti, oltre ovviamente a quella per la truffa ai danni di Moratti. A queste, inoltre, potrebbero aggiungersi anche altre querele, sempre per truffe tentate, degli imprenditori i cui nomi sono emersi in questi giorni, come Diego Della Valle, Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo, la famiglia Caltagirone e Giorgio Armani. Si indaga per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e sostituzione di persona e gli inquirenti stanno dando la caccia al gruppo, ai soldi e alle tracce delle movimentazioni finanziarie anche con rogatorie internazionali.