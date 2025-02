“Ci sono dei soldati prigionieri da liberare pagando un riscatto”. Con questa scusa almeno due imprenditori sono stati raggirati da un finto ministro della Difesa Guido Crosetto. Milanesi, benestanti, i due sono stati contattati dai truffatori che, complice anche l’intelligenza artificiale per camuffare le voci – dello stesso ministro, di un sedicente funzionario della Difesa o di un generale – hanno provato via telefono a ottenere ingenti bonifici. Riuscendosi, almeno in un caso, con un versamento da un milione di euro.

Sulla vicenda indaga la procura di Milano. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, ipotizza – anche sulla base di quanto raccontato dallo stesso ministro della Difesa – che i truffatori abbiano tentato il raggiro ad almeno altre tre persone. Da quanto si è saputo, i truffatori si presentano come persone dello staff di Crosetto e hanno obiettivi “mirati” che possono versare molti soldi. Le telefonate arrivano da un numero con prefisso di Roma, definito ‘plausibile’ dagli inquirenti.

Il meccanismo dei raggiri, per chiedere e ottenere denaro anche per decine di migliaia di euro a nome del ministro, sarebbe piuttosto banale e ora si sta indagando proprio per ricostruire il sistema e per capire quanto è esteso. Il fascicolo a Milano è aperto per l’ipotesi di reato di truffa aggravata dal danno di rilevante entità e al momento è a carico di ignoti.