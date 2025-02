Scontro tra il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e Fratelli d’Italia. Secondo il primo cittadino dopo una commemorazione per le Foibe e il giorno del ricordo, un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale si sarebbe introdotto abusivamente in Comune, senza “alcun accordo con l’amministrazione” per deporre una corona. Il fatto, secondo Lepore, sarebbe stato “facilitato” da alcuni esponenti di Fdi, tra cui il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami e la consigliera comunale Zuntini che avrebbe chiesto alla polizia locale di entrare dall’ingresso riservato al personale politico.

L’episodio sarebbe avvenuto in serata, al termine della manifestazione, prevista, di Gioventù Nazionale.

Secondo Bignami, però, la denuncia di Lepore sarebbe falsa e anzi il capogruppo di Fdi è pronto a “sporgere querela per calunnia e diffamazione” perché non va bene “accostarci ai fascisti, a facilitatori non capisco di che, quando abbiamo una documentazione video che dimostra” altro. Nelle immagini diffuse da Bignami si vede la manifestazione organizzata fuori dal palazzo comunale. “La corona è stata deposta fuori, io poi sono andato via”, insiste Bignami, attaccando la contro-manifestazione, sempre in piazza a Bologna, durante la quale alcuni manifestanti hanno intonato Bella ciao. Secondo l’esponente di Fdi, due consigliere, dopo la manifestazione autorizzata, avrebbero “citofonato e sono state fatte entrare, probabilmente per mettere al riparo quella corona”. “Come le immagini video testimoniano – sottolinea Bignami in una nota diramata dopo quella del sindaco – una corona è stata apposta fuori dal Comune e il sottoscritto si è allontanato accompagnato con discrezione da due agenti della Questura sino a che non sono andato via con mezzi privati”.