San Valentino, il senatore Pd Andrea Crisanti apre la villa del ‘600 ai (facoltosi) innamorati: 2.450 euro a coppia, per suite e cena luxury

Andrea Crisanti apre le porte della sua splendida dimora agli innamorati, per San Valentino. Non a prezzi popolari: la (poco) modica cifra di 2.450 euro a coppia vale la cena per due persone a base di pesce, mazzo di rose e bottiglia di champagne, pernottamento e colazione nella suite. Per un San Valentino da ricchi, dunque, “citofonare” al senatore Pd e microbiologo, assurto alla celebrità nel talk televisivi al tempo della pandemia.

Vita frugale, casa di lusso – Il prof dell’università di Padova comprò Villa Priuli Custoza (risalente al XVI secolo) nel 2022. La dimora si staglia sui Colli Berici, a Val Liona in provincia di Vicenza. È attribuita a Vincenzo Scamozzi – allievo di Palladio – e ha un giardino da 1,2 ettari. Inutile arrovellarsi sul prezzo di acquisto: il senatore dem ha smentito la cifra dei due milioni di euro e la somma resta nel mistero. Ma ha tenuto a precisare di aver “utilizzato le risorse mie e quelle di mia moglie accumulate in una vita. Abbiamo acceso un mutuo, è stato come acquistare una casa medio-grande in centro a Padova”. Insomma, una vita frugale per coronare l’ambizione di una casa da sogno. E da mettere a reddito.

L’antica dimora, tra le campagne vicentine, conta otto camere, sette bagni, quattro saloni, mobilio e finiture di pregio. Alle pareti, affreschi del Tiepolo. Valore di mercato: intorno al milione e mezzo di euro, escludendo la ristrutturazione. “Abbiamo girato il Veneto per vent’anni alla ricerca di un luogo come questo e quando l’abbiamo visto ce ne siamo innamorati”, diceva Crisanti.

Il menù di pesce dello chef Zannelli – Nel segno dell’amore, il senatore è pronto ad incassare con servizi di lusso per San Valentino. Il pacchetto del 14 febbraio include la cena con menù selezionato dallo chef Enrico Zannelli. Si inizia con l’aperitivo a base di “tempura di gamberi rossi, capesante e salvia”. Segue antipasto con “scampi in crosta di sale con emulsione di agrumi di Sicilia” e “carpaccio di pesce spada in olio cottura e frutti rossi”. Primo piatto: “tortello con la granseola”. Poi la “pausa con sorbetto alla vodka e fragole”. Si riparte dal secondo: “polpo arrostito su mousseline di patata”. A chiudere in dolcezza, un dessert al frutto della passione. Dopo la cena, la coppia può appartarsi in una delle suite della villa.

Per chi vuole risparmiare, c’è il tour guidato a 12 euro (merenda inclusa) – Il senatore Crisanti ha pensato anche ai meno facoltosi. Per loro niente cena da chef e pernottamento in suite, bensì una visita in villa con tour guidati dal Fai e dall’associazione Dimore storiche. L’ingresso vale 12 euro: è inclusa la merenda con tè e biscotti nelle cantine della villa.