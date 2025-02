Billy Crystal e Meg Ryan rifanno la scena dell’orgasmo per la pubblicità della trasmissione tv del Super Bowl

Billy Crystal e Meg Ryan sono tornati sulla scena…dell’orgasmo. Ci voleva il Super Bowl, e i dollari della maionese Hellman’s, per ricreare la celebre sequenza del film Harry, ti presento Sally ad uso pubblicitario in onda tra i superspot della serata della finale del football americano (9 febbraio). Alla regia, al posto del 77enne Rob Reiner, che all’epoca diresse una delle più celebri commedie della storia di Hollywood, troviamo Jake Szymanski. Mentre il set, rispetto alla scena del film, rimane lo stesso: il Kat’z Delicatessen di New York. La linea di dialoghi è pressoché identica, con la variante della marca della maionese che provoca la risposta “orgasmica” di Sally/Meg Ryan. La battuta finale, la celebre “prendo quello che ha preso la signorina (I’ll have what she having)”, nel film pronunciata da a Estelle Reiner (madre del regista del film ndr), qui è recitata dalla giovane Sydney Sweeney (Euphoria, The white lotus).

Lo spot inizia con Harry/Billy Crystal che osserva: “Non posso credere che ci abbiano fatto tornare in questo posto”. Sally chiede “perché?” a Harry, e lui di rimando le dice qualcosa come “ehi, sveglia” alludendo alla celebre scena di lei che mima un orgasmo battendo le mani sul tavolo. A quel punto è Sally a chiosare: “Nessuno può ricordarselo”. Dopodiché, insoddisfatta del sandwich che sta mangiando, Sally aggiunge un po’ di maionese al panino e l’aggiunta provoca all’improvviso una rinascita dei sensi simile a quella dell’orgasmo, tutti i commensali attratti dei gemiti di Sally si girano (il campionario è alquanto iconico rispetto a quello del film ndr), Harry sorride e dice “pranzo più spettacolo”, infine la celebre battuta del prendo quello che ha preso lei.

Nel 2019 per il trentennale del film, in un’intervista a Hollywood Reporter Billy Crystal ha ricordato che la sequenza non era affatto in sceneggiatura. Fu la defunta sceneggiatrice e regista Nora Ephron ad affermare che mancasse qualcosa nel film: “Harry se la spassa in giro, in modalità vendetta, come un piccolo stallone arrogante”, aveva riflettuto a voce alta la Ephron. “A questo punto creeremo una scena su come le donne fingono l’orgasmo”. A quel punto sarebbe stato il regista Reiner a sgranare gli occhi. E la Ephron: “Rob, le donne fingono gli orgasmi, cos’è non lo sai?”. Reiner avrebbe quindi risposto che con lui non fingono mai. A quel punto il siparietto sceneggiatrice-regista si tramuta in una vaga idea da girare. Ed è Meg Ryan a formalizzare lo spunto con l’orgasmo al tavolo.

Nel suo racconto, Crystal si ritaglia solo un’intuizione: quella di girare la sequenza in un locale pubblico affollato e soprattutto la battuta finale, quello dell’anziana signora che dice: “Prendo quello che ha preso la signorina”. All’epoca del film, nel 1989, Ryan aveva 28 anni e Crystal 41. Oggi la differenza d’età è paradossalmente più evidente con Crystal pressoché identico ad allora, con un po’ di pancetta in più e tutti i capelli bianchi; mentre Ryan, è d’obbligo ricordarlo, per via di un uso devastante della chirurgia plastica, potrebbe essere sì una bella signora matura seduta a un tavolo mentre recita ma che non somiglia affatto alla Sally di allora. Lo spot farà parte della scaletta per la trasmissione tv del match del Super Bowl.