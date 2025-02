Il mese di gennaio appena trascorso è stato di nuovo il più caldo di sempre, segnando un record e confermando un trend che negli ultimi 18 mesi su 19 ha visto temperature superiori alla media (calcolata tra il 1900 e il 2000) di oltre 1,5 gradi Celsius. La temperatura media globale è stata di 13,23 gradi. Questi dati sono stati diffusi dal Copernicus Climate Change Service nel suo bollettino che evidenzia come il nuovo primato di gennaio sia stato raggiunto nonostante il passaggio dal fenomeno El Niño che aveva contribuito, tra i tanti motivi, a rendere il 2024 l’anno più caldo di sempre, a La Niña, un fenomeno climatico più freddo.

L’osservatorio europeo ha anche rilevato che la temperatura media globale a gennaio è stata circa 1,75 gradi superiore rispetto ai livelli preindustriali. Inoltre, la temperatura media della superficie del mare è stata la seconda più alta mai registrata per il mese di gennaio, superata solo da gennaio 2024.

L’ultimo periodo di 12 mesi (febbraio 2024 – gennaio 2025) è stato di 0,73°C al di sopra della media del periodo 1991-2020 e di 1,61°C al di sopra della media stimata del 1850-1900 utilizzata per definire il livello preindustriale. Le temperature europee sono state maggiormente al di sopra della media del periodo 1991-2020 nell’Europa meridionale e orientale, compresa la Russia occidentale. Al contrario, sono state inferiori alla media in Islanda, Regno Unito e Irlanda, Francia settentrionale e Fennoscandia settentrionale. Al di fuori dell’Europa, le temperature sono state maggiormente superiori alla media nel Canada nordorientale e nordoccidentale, in Alaska e in Siberia. Erano anche sopra la media nel Sud America meridionale, in Africa e in gran parte dell’Australia e dell’Antartide. Le temperature sono state inferiori alla media soprattutto negli Stati Uniti e nelle regioni più orientali della Russia, Chukotka e Kamchatka. Anche la Penisola arabica e il continente sudorientale asiatico hanno registrato temperature inferiori alla media.