“Inaccettabile è stato il comportamento di un governo che ancora una volta è venuto in Parlamento e non ha detto la verità, non ha avuto il coraggio di assumersi le responsabilità delle sue scelte, si è contraddetto, ha presentato l’ennesima nuova versione, molto confusa, quella del ministro Nordio, smentito poco dopo dal ministro Piantedosi”. Così Nicola Fratoianni, commentando l’informativa dei ministri Piantedosi e Nordio sul caso Almasri.

e “Hanno detto che Al-Masri è stato liberato per l’interesse nazionale e allora noi vogliamo sapere se per tutelare l’interesse nazionale il nostro governo si affida, anzi coopera, anzi è complice di una banda di tagliagole, di assassini, di stupratori, di persone che violano sistematicamente i diritti umani”, ha continuato Fratoianni, sottolineando che “c’è un limite anche a quello che si definisce interesse nazionale” e che “il governo avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità”.