Clima politico sempre più teso in Germania dopo la bufera scatenata dalla decisione del leader della Cdu, Friedrich Merz, di votare la legge sulla stretta all’immigrazione facendo leva anche sul sostegno dell’ultradestra. Mentre le ultime mosse spingono Alternative für Deutschland nei sondaggi, a tre settimane dal voto, a Berlino i tedeschi sono scesi in piazza per dire “no” a qualsiasi apertura all’AfD. Una mobilitazione di massa per chiedere il mantenimento del “Brandmauer“, il cordone sanitario dei partiti che isola l’ultradestra in Parlamento.

Dopo un breve comizio di apertura davanti al palazzo del Reichstag, la manifestazione è proseguita fino alla Konrad-Adenauer-Haus, la sede della Cdu. La polizia della capitale tedesca ha dichiarato che sono circa 160mila le persone che hanno preso parte al corte, mentre gli organizzatori hanno parlato di 250mila manifestanti. Molti partecipanti hanno con sé poster e striscioni. Tra le altre cose, si legge: “Fritz, ascolta la mamma” (un invito al leader della Cdu, Friedrich Merz ad ascoltare i consigli dell’ex cancelleria Angela Merkel che si è espressa contro l’apertura alla AfD), e “Niente Merz a febbraio”, gioco di parole con riferimento alle prossime elezioni federali.

Il giornalista Michel Friedman, che qualche giorno fa aveva lasciato la Cdu per protesta, ha ricordato al pubblico della manifestazione la promessa che la dignità di ogni essere umano è inviolabile. Ha descritto l’AfD come un “partito dell’odio“. Friedman ha definito un “errore ingiustificabile” il fatto che la Cdu-Csu abbiano votato insieme all’estrema destra per una politica migratoria più severa. Il leader della Cdu Merz ha affermato che sia “normale che ci siano delle controversie” e ha rivolto un appello affinché le proposte “siano pacifiche”.

Intanto i tedeschi seguono con ansia i sondaggi in questi giorni, per capire cosa accadrà fra tre settimane alla urne, mentre la Bild si chiede se il Paese sia “ancora governabile“. La mossa di Friedrich Merz non avrebbe provocato, per ora, grandi spostamenti nella Cdu, regalando invece un punto al partito di Alice Weidel e ai socialdemocratici di Olaf Scholz. Occorrerà però aspettare i prossimo giorni, per capire come l’elettorato si orienterà davvero dopo questa infuocata settimana politica. Stando al sondaggio dell’Insa, commissionato dal tabloid di Axel Springer, la Cdu sarebbe in stallo al 30%, mentre AfD avrebbe il 22 (+1) e l’Spd il 17 (+1). Dati che emergono dai rilevamenti fatti sia giovedì (dopo la mozione passata al Bundestag grazie ai voti di Alternative fuer Deutschland) sia venerdì, dopo il fallimento della proposta di legge, bocciata dai parlamentari.

Stando all’Insa i Verdi sarebbero fermi al 12%, Bsw raccoglie un 6% di consensi (-1) e i liberali avrebbero appena il 4. In generale, i valori dell’Unione (Cdu-Csu) oscillano fra il 29 e il 30 da settimane, Afd è data fra il 20 e il 23% (rafforzata soprattutto dagli endorsement di Elon Musk) , Spd fra 15 e 17%, i Verdi fra 12 e 15%. Fra le questioni aperte c’è anche quella decisiva su quali colori potrebbero formare il prossimo Bundesregierung, anche alla luce del forte clima di sfiducia che segna i rapporti dei principali partiti, dopo le convulse giornate parlamentari che hanno visto Spd e Verdi sul piede di guerra contro l’azzardo di Merz. La Bild ha inoltre riferito della forte frustrazione dei liberali, pubblicando una indiscrezione trapelata dalla chat interna: “Inizio a sgomberare il mio ufficio”, ha scritto infatti il numero due, Wolfgang Kubicki, amareggiato dai colleghi di partito, che hanno fatto saltare la legge venerdì.