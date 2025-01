La stretta sui migranti voluta dalla Cdu e dalla Csu, con l’appoggio dell’Alternative für Deutschland, non passa. Il Bundestag ha respinto con 350 voti contrari (338 i deputati a favore) la proposta di legge del partito centrista e sostenuta dall’ultradestra. Mercoledì, la mozione anti-migranti era stata approvata sempre dal Parlamento tedesco con i voti decisivi dell’AfD, scatenando le polemiche e la reazione della società civile.

“C’è delusione che non ci sia stata l’approvazione della nostra proposta. Ma sono anche grato che il gruppo parlamentare abbia seguito la strada che avevamo concordato. Dodici colleghi non hanno votato a favore della proposta. Ma è falllita soprattutto a causa di Spd e Verdi”, ha detto il leader della Cdu e candidato cancelliere dell’Unione, Friedrich Merz attribuendo le colpe della mancata approvazione anche all’Fdp che “ha avuto due voti contrari, cinque astenuti e 16 non-partecipazioni”.

La proposta di legge, tra le altre cose, prevedeva i respingimenti “totali” alle frontiere tedesche. Durante il dibattito al Bundestag, la ministra degli Interni tedesca ed esponente del’Spd, Nancy Faeser, aveva ricordato: “Nessun partner europeo accetterebbe una cosa del genere”. La ministra ha anche messo in guardia l’Unione dal far approvare la sua legge per limitare l’immigrazione con i voti dell’ultradestra dell’AfD: “Approvare una legge con i loro voti rappresenterebbe un’altra profonda frattura nella nostra storia dal 1949″.

Da settimane Merz promette il pugno duro sul tema con un programma in cinque punti che comprende anche espulsioni e arresti di massa. Ora il k.o. al Bundestag fa dire alle leader dell’ultradestra, Alice Weidel, che “una vera svolta sull’immigrazione è possibile solo con Afd” e che “quella che abbiamo visto oggi è l’implosione di un partito conservatore”. Weidel ha definito il risultato “un’amara sconfitta” di Merz, mentre gli altri partiti sono nel “puro caos”.