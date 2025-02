Quattro lupi trovati morti nella tarda mattinata di sabato a nord di Barco di Levico (Trento). Le carcasse erano vicino a una pista ciclabile poco lontano dal fiume Brenta. Saranno le analisi – sottolinea una nota della Provincia autonoma di Trento – affidate all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a stabilire la causa della morte. L’ipotesi del Corpo forestale trentino è che si sia trattato di un avvelenamento. Per questo scatterà una denuncia contro ignoti. Gli agenti hanno informato il sindaco di Levico e, dopo il recupero, stanno conducendo analisi ed approfondimenti. Nell’ultimo periodo la presenza di un branco di lupi vicino alla ciclabile era stata testimoniata dalla predazione di una cerva.

L’invito della Provincia è quello di non entrare mai in contatto con gli animali selvatici, anche nel caso in cui si voglia difendere il proprio cane. Un appello, anche alla luce di un nuovo episodio denunciato proprio sabato mattina e avvenuto nel pomeriggio di venerdì nei pressi di Canal San Bovo – sempre in Trentino – dove una donna è entrata in contatto con un lupo per allontanarlo dal proprio animale da compagnia. Il cane, ferito, è già stato curato dal veterinario e la padrona non ha riportato conseguenze. Il consiglio è quello di passeggiare tenendo sempre il proprio cane al guinzaglio e in caso di aggressione è fondamentale mantenere una distanza di sicurezza dal lupo.

FOTO DI ARCHIVIO