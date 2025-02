Picchiato a sangue, forse anche con un tirapugni o con una spranga, dopo essere stato sorpreso e aggredito mentre fumava una sigaretta fuori da un locale di Lanzarote, alle Canarie. Un trentenne di Favignana, Salvatore Sinagra, da alcuni giorni lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Las Palmas, principale città di Gran Canaria. E’ vegliato dal padre, Andrea, che di lavoro fa il pescatore nell’area di mare delle Egadi. Dell’aggressione non si conoscono né i responsabili né il motivo, nonostante il bar abbia un impianto di videosorveglianza.

A parlare con Andrea Sinagra è stata in particolare La Stampa: “Un’aggressione brutale senza motivo – dice – Mio figlio è in coma con il cranio spaccato perché ha incrociato la persona sbagliata. Nessuno sa chi sia. La polizia spagnola mi dice che sta indagando ma finora non ci sono sviluppi”. Sinagra è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa. “I medici non dicono niente di preciso, hanno spiegato però che c’è il rischio di conseguenze permanenti – spiega ancora il padre alla Stampa -. Aspettiamo e speriamo. Salvatore è un ragazzone solare, una splendida persona, non meritava tanta brutalità”. La famiglia si è rivolta al consolato italiano anche per seguire da vicino le indagini che fino a questo momento non hanno portato ad alcun risultato.

Il giovane di Favignana a Lanzarote aveva fatto il pizzaiolo e poi aveva aperto e gestito un bar-caffetteria. Vive sull’isola canaria da alcuni anni ma aveva programmato di tornare in Italia. “A marzo sarebbe dovuto tornare a Favignana. Invece, gli hanno rovinato la vita…”, racconta il padre raggiunto al telefono da LaPresse. Sempre secondo una prima ricostruzione riferita dal papà, il giovane è stato aggredito verbalmente senza un motivo da alcuni soggetti mentre si trovava in un bar, dove stava giocando a calcio balilla con degli amici. “C’è stata una discussione, ma niente di grave, con un giovane. Così mi han detto gli amici di mio foglio” dice ancora il padre alla Stampa. Gli stessi soggetti lo avrebbero poi aspettato fuori dal locale e lì sarebbero scattate le violenze. Le botte alla testa, innanzitutto. Salvatore sarebbe stato sollevato e scaraventato a terra.

Gli inquirenti, impegnati nelle indagini chiedono discrezione, ma questo non consola il padre: “Mi dicono che le indagini sono in corso ma non riesco a capire se ci sono sviluppi. Un giorno mi dicono in un modo, l’altro che non si sa nulla. I medici non dicono niente di preciso, hanno spiegato però che c’è il rischio di conseguenze permanenti”. A Favignana non si danno pace. L’isola, in questo periodo svuotata dai turisti e un po’ sonnolente, si è svegliata per stringersi attorno a Salvatore e alla sua famiglia, mentre l’amministrazione comunale e l’intera comunità di Favignana e delle Egadi si sono strette attorno alla famiglia. “Quanto accaduto è un fatto gravissimo – ha detto il sindaco della piccola isola siciliana Francesco Forgione – Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili”. “Un giorno ci dicono in un modo, l’altro che non si sa nulla – spiega Andrea Sinagra – Aspetto notizie dal consolato. Chiedo solo giustizia, nient’altro. E chiedo aiuto”.