Un trafficante, Almasri, che “per la Corte penale internazionale è un pericoloso criminale, voi non gli avete dato la caccia ma lo avete riportato a casa in Libia, scarcerandolo, con un aereo dei servizi. Vi siete ammattiti o questa è l’immagine di un Governo ipocrita e indecente”. Su questo non c’è una sua parola, ministro”. Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo in Senato dopo le comunicazioni al Senato del ministro Carlo Nordio sull’amministrazione della giustizia.