“Saremo obbligati a raggiungere il 2% e forse anche il 3%. Sicuramente Trump accelera questo punto di arrivo. Perché io da due anni mi batto per escludere questa spesa dal Patto di stabilità? Perché so che devo togliere le spese della Difesa dalla concorrenza con quelle sociali e fondamentali come la salute, l’istruzione, la cultura. Non credo che Trump uscirà dalla Nato ma credo che inizierà a dire se tu non raggiungi questa cifra non meriti che io ti difenda“. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, durante l’intervista con il direttore dell’Ansa Luigi Contu durante la presentazione della XX edizione di Photoansa.