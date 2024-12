Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5s, ha pubblicato un video sui social in cui ha ripercorso, stando alla sua esperienza, le mosse di Beppe Grillo col Movimento: a partire dal disinteresse per gli esiti degli Stati generali nel 2019, passando per l’accordo con Mario Draghi per la formazione del suo governo, fino alla prima rottura sullo statuto e alla contrarietà relativa alle battaglie sulla legge Cartabia. “Questo è ciò che ha fatto Grillo dal 2019 a oggi” ha detto Ricciardi.