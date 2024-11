“Vorrei citare uno dei più grandi scrittori italiani, che è Italo Calvino. Ne Le città invisibili scrisse che ‘l’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n’è uno è già qui’. Voi avete accettato l’inferno, non lo vedete più. Noi scegliamo la solidarietà e l’umanità, questa è la differenza tra noi e voi”. Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi-Sinistra, durante la dichiarazione di voti sul decreto Flussi, ha citato Italo Calvino per attaccare la maggioranza di centrodestra.