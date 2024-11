La peste suina africana in salsicce e pancetta. Il virus si è propagato a tal punto che è finito tra i prodotti di supermercati e alimentari. A dimostrarlo è l’inchiesta di Giulia Innocenzi – che andrà in onda stasera su Report – che mostra una lettera di Lidl inviata ai propri supermercati per rintracciare e ritirare dei prodotti a base di maiale. Nel video, la clip in esclusiva che anticipa l’inchiesta.

I lotti coinvolti sono preparazioni di carni suine prodotte in uno degli allevamenti della filiera del gruppo Aia-Veronesi, particolarmente colpito dalla psa, con 7 dei 21 focolai scoppiati quest’anno in Lombardia. Lo conferma lo stesso gruppo. Il problema è sorto perché un allevatore piemontese ha scoperto il virus dopo aver spedito i maiali al macello.

Report va in onda domenica sul Rai3 alle 20:30

Video Rai