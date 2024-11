Metà della famiglie che abitano a Delhi, capitale dell’India con 28 milioni di abitanti, ha cercato assistenza medica per problemi respiratori legati al gravissimo inquinamento. Molti i cittadini che si sono recati direttamente in ospedale. Emerge da un sondaggio effettuato in loco da LocalCircles. Quattro famiglie su dieci hanno consultato un medico mentre la metà degli interpellati ha affermato che nelle ultime tre settimane ha acquistato medicinali o dispositivi, tra cui sciroppi per la tosse, inalatori e, in alcuni casi, pure antibiotici.

I risultati del sondaggio sottolineano i rischi del degrado ambientale mentre il governo Modi cerca di favorire l’espansione dell’economia nella nazione più popolosa del mondo. L’esposizione prolungata all’inquinamento atmosferico causa almeno un milione di morti all’anno nel paese. “Si tratta di un problema di salute pubblica e oggi inoltreremo i risultati del sondaggio al governo”, ha affermato il fondatore di LocalCircles Sachin Taparia.

Il sondaggio che ha coinvolto circa 11mila intervistati per ciascuna delle due domande, fornisce un’ istantanea degli impatti immediati sulla salute della scarsa qualità dell’aria nella capitale. Delhi rimane una delle città più inquinate del pianeta per tutto l’anno, ma la situazione peggiora durante i mesi più freddi. Quest’anno, i livelli di inquinamento nella capitale sono scesi nella categoria “molto malsana” o “pericolosa” per 25 giorni solo nell’ultimo mese, secondo il monitoraggio svizzero IQAir.