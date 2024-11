Un crollo tanto rumoroso quanto inaspettato: Carlos Alcaraz stecca clamorosamente l’esordio alle Atp Finals 2024. Alla Inalpi Arena di Torino è la giornata di gloria di Casper Ruud: il norvegese numero 7 al mondo si impone in due set (6-1, 7-5) e stravolge i pronostici sull’andamento del gruppo John Newcombe. Ora infatti il percorso di Alcaraz è già in salita: lo spagnolo dovrà riuscire a battere sia Andrey Rublev che il numero 2 Alexander Zverev per essere certo di guadagnarsi un posto in semifinale. Insomma, se l’esordio di Jannik Sinner contro Alex De Minaur è stato quasi perfetto, il suo grande rivale conferma di non avere ancora la stessa costanza. La forma forse non è ottimale, ma Alcaraz paga pure lo scarso feeling col cemento indoor, seppure quest’anno a Torino la superficie sia meno veloce che in altre occasioni.

Alcaraz è apparso sconcertante in diversi aspetti del suo gioco: ha servito in campo due prime su tre, ma con la prima ha raccolto appena il 59% dei punti. Sotto pressione ha giocato pure peggio: non è riuscito ad annullare nemmeno una delle palle break concesse a Ruud. Nei turni in risposta ha vinto solamente il 42% dei punti sulla seconda di servizio del norvegese. Per non parlare della valanga di errori (34 i “non forzati” che gli vengono attribuiti) non adeguatamente compensata dai vincenti. Ruud, non è una sorpresa, è stato molto più solido, sbagliando pochissimo anche a costo di un gioco lineare e poco spumeggiante.

Il primo set, perso da Alcaraz con un netto 6-1, è stato troppo brutto per essere vero. Ma forse un segnale ancora più allarmante è arrivato dal secondo parziale: lo spagnolo era riuscito a portarsi avanti nel punteggio per 5 a 2, con un break di vantaggio. Sembrava il momento della svolta. Invece, improvvisamente, lo spagnolo si è perso di nuovo. Ruud ha piazzato un parziale di 5 game a 0 e ha chiuso il set 7-5, vincendo il match in due set e appena un’ora e 27 minuti di gioco.

Per Alcaraz anche la misura della sconfitta conta: nella classifica del girone, in caso di arrivo a pari punti tra più di due giocatori, contano la percentuale di set e poi di game vinti. Lo spagnolo resta a quota zero nella prima voce e il 6-1 subito influisce negativamente anche sulla seconda. Insomma, per il passare il turno Alcaraz non potrà più concedersi altri passi falsi. Ma, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy contro il francese Humbert, lo spagnolo ha soprattutto bisogno di ritrovare il suo gioco. Le occasioni a disposizione sono pochissime: altri due match a Torino, poi la Coppa Davis in casa a Malaga.