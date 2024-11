Il grande giorno è vicino. Domenica 10 novembre cominciano le ATP Finals di Torino 2024. C’è grande attesa per vedere all’opera il numero uno del mondo Jannik Sinner, testa di serie del gruppo “Ilie Nastase”, che affronterà Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur. L’altoatesino, dopo la finale persa un anno fa contro Novak Djokovic, senza nascondersi troppo punta apertamente alla vittoria del titolo, nella finale che si giocherà domenica 17 novembre. Il cammino però è zeppo di insidie.

ATP Finals 2024, i match di domenica 10 novembre

Il torneo si aprirà con la sfida di doppio in programma alle 11:30 tra la coppia formata da Koolhof e Mektic contro Purecll e Thompson. Verso le 14 scenderà in campo Daniil Medvedev per affrontare Taylor Fritz: una sfida già decisiva per capire chi sarà il principale antagonista di Sinner nel gruppo Nastase. Nonn prima delle ore 18, spazio nuovamente al doppio con il match tra la coppia Granollers/Zeballos e quella formata da Heliovaara e Patten. A conclusione della giornata, ci sarà l’esordio di Jannik Sinner contro l’australiano Alex de Minaur (unico esordiente alle Finals). I precedenti sorridono all’azzurro: 7-0. L’inizio del match è previsto per le ore 20:30.

ATP Finals 2024, i match di lunedì 11 novembre

La giornata si aprirà con la sfida di doppio in programma alle 11:30 tra la coppia formata da Arevalo e Pavic contro Krawietz e Puetz. Verso le 14 scenderà in campo Carlos Alcaraz per affrontare Casper Ruud. Alle 18 circa, spazio nuovamente al doppio con il match tra la coppia italiana Bolelli/Vavassori e quella formata da Bopanna e Ebden. L’ultima sfida in programma sarà Zverev contro Rublev verso le 20:30.

Dove vedere in tv e streaming le ATP Finals 2024

Le ATP Finals si disputeranno a Torino dal 10 al 17 novembre 2024. I match saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma vengono trasmesse tutte le sfide anche sugli altri canali. Il tutto sarà visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno sarà visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Il primo match ad essere trasmesso in chiaro su Rai2 sarà proprio quello dell’esordio di Sinner contro de Minaur, in programma domenica sera.