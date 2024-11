Le ATP Finals di Torino 2024, il torneo di tennis più importante della stagione dopo i 4 Slam, cominciano nel pomeriggio di domenica 10 novembre. Non solo amanti del tennis, ma anche tantissimi appassionati di sport seguiranno questo torneo grazie anche alla presenza di Jannik Sinner, tennista italiano numero uno al mondo. Questo torneo segna il gran finale della stagione del tennis maschile e vede gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio che si battono per l’ultimo titolo stagionale. Il formato è quello del round-robin: ogni tennista gioca tre incontri che determinano la classifica del girone e la qualificazione per la semifinale.

SCHEDA – Come stanno e a cosa puntano gli 8 tennisti qualificati

TV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)

La formula delle ATP Finals

Per comprendere il meccanismo di questa competizione occorre tenere presente che alle ATP Finals di Torino partecipano i primi 8 tennisti della ATP Race, la classifica che tiene conto solamente dei risultati ottenuti nell’anno solare 2024. La formula del torneo prevede che gli 8 partecipanti vengano divisi in due gironi. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Tutti i match di doppio sono al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e Match Tie-break al terzo set. Ciascun tennista affronta gli altri tre del suo girone: i primi due classificati di ciascun gruppo, al termine della prima fase, accedono alle semifinali.

Il regolamento per la qualificazione alle semifinali

Nelle semifinali si incrociano il primo di un girone contro il secondo dell’altro, e viceversa. Tutte le partite si giocano due set su tre. La classifica finale di ciascun gruppo è determinata dal primo dei seguenti criteri che consenta di determinare una gerarchia:

a) Maggior numero di vittorie

b) Maggior numero di partite giocate;

c) Risultato dello scontro diretto se solo due (2) giocatori sono in parità,

d) Se tre (3) giocatori hanno una vittoria a testa allora:

(i) Qualora uno di essi non abbia giocato tutte e tre le partite (3), viene automaticamente eliminato, e avanzerà alle semifinali il vincitore dello scontro diretto tra gli altri due. Se tutti e tre hanno lo stesso numero di partite, si considerano nell’ordine

(ii) Miglior percentuale di set vinti; oppure

(iii) Miglior percentuale di game vinti; oppure

(iv) Posizione in classifica il lunedì dopo l’ultimo torneo stagionale nel calendario dell’ATP Tour.

Se applicando il punto (i), poi via via il punto (ii) o (iii) o (iv), emerge un giocatore meglio piazzato degli altri (primo posto) o uno peggio piazzato (terzo posto), e gli altri due rimangono in parità, allora la parità tra questi ultimi due sarà risolta dal risultato dello scontro diretto.

ATP Finals Torino 2024, il montepremi singolare e doppio

SINGOLARE

Riserva $155,000

Premio partecipazione $165,500 (1 match); $248,250 (2 match); $331,000 (3 match)

Vittoria nel girone $396,500

Vittoria in semifinale $1,123,400

Vittoria in finale $2,237,200

Campione imbattuto $4,881,500

DOPPIO