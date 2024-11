La classifica aggiornata della fase a gironi delle Nitto Atp Finals 2024, in corso a Torino dal 10 al 17 novembre. Il numero 1 al mondo del tennis, Jannik Sinner, è inserito nel Gruppo Ilie Nastase. I suoi due principali rivali per la vittoria del titolo, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, sono nel Gruppo John Newcombe. Gli altri due azzurri, la coppia di doppio Simone Bolelli-Andrea Vavassori, combattono per un posto in semifinale nel Gruppo Bob Bryan. Ecco la situazione.

Gruppo Ilie Nastase

Taylor Fritz 1-0

Jannik Sinner 0-0

Alex de Minaur 0-0

Daniil Medvedev 0-1

Fritz-Medvedev: 6-4, 6-3

Gruppo John Newcombe

Alexander Zverev 0-0

Carlos Alcaraz 0-0

Casper Ruud 0-0

Andrey Rublev 0-0

Doppio – Gruppo Bob Bryan

Arévalo-Pavić 0-0

Bolelli-Vavassori 0-0

Bopanna-Ebden 0-0

Krawietz-Pütz 0-0

Doppio – Gruppo Mike Bryan

Purcell-Thompson 1-0

Heliövaara-Patten 1-0

Granollers-Zeballos 0-1

Koolhof-Mektić 0-1

Il regolamento per la qualificazione alle semifinali

Nelle semifinali si incrociano il primo di un girone contro il secondo dell’altro, e viceversa. Tutte le partite si giocano due set su tre. La classifica finale di ciascun gruppo è determinata dal primo dei seguenti criteri che consenta di determinare una gerarchia:

a) Maggior numero di vittorie

b) Maggior numero di partite giocate;

c) Risultato dello scontro diretto se solo due (2) giocatori sono in parità,

d) Se tre (3) giocatori hanno una vittoria a testa allora:

(i) Qualora uno di essi non abbia giocato tutte e tre le partite (3), viene automaticamente eliminato, e avanzerà alle semifinali il vincitore dello scontro diretto tra gli altri due. Se tutti e tre hanno lo stesso numero di partite, si considerano nell’ordine

(ii) Miglior percentuale di set vinti; oppure

(iii) Miglior percentuale di game vinti; oppure

(iv) Posizione in classifica il lunedì dopo l’ultimo torneo stagionale nel calendario dell’ATP Tour.

Se applicando il punto (i), poi via via il punto (ii) o (iii) o (iv), emerge un giocatore meglio piazzato degli altri (primo posto) o uno peggio piazzato (terzo posto), e gli altri due rimangono in parità, allora la parità tra questi ultimi due sarà risolta dal risultato dello scontro diretto.

Dove vedere in tv e streaming le ATP Finals 2024

Le ATP Finals si disputano a Torino dal 10 al 17 novembre 2024. I match sono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma vengono trasmesse tutte le sfide anche sugli altri canali. Il tutto è visibile anche in mobilità in streaming su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. I match degli italiani, Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori, in diretta su Rai2. Gli altri su Raisport, canale 57.