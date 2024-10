Re Carlo III contestato durante la sua visita al Parlamento australiano. La senatrice aborigena Lidia Thorpe, come si vede nel video, si è avvicinato al palco e gli ha urlato: “Questo non è il tuo Paese. Avete commesso un genocidio contro il nostro popolo. Restituiteci la nostra terra. Restituiteci ciò che ci avete rubato: le nostre ossa, i nostri teschi, i nostri bambini, la nostra gente. Hai distrutto la nostra terra. Dacci un trattato. Vogliamo un trattato in questo paese. Sei un genocida”.