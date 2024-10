Il ministero della Sanità dell’Autorità palestinese ha denunciato la morte di un bambino di 11 anni, colpito dall’esercito israeliano durante un’operazione militare nella città di Nablus, in Cisgiordania. Il bambino, identificato come Abdullah Yamal Hawash, è stato colpito al petto da un proiettile mentre lanciava un sasso contro una jeep dei militari di Tel Aviv. Dopo essere stato ferito, è stato portato in ospedale, dove è morto.

