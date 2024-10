Il drone in volo su Budrio mostra il centro della cittadina del Bolognese allagato dopo l’esondazione dell’Idice. Colpiti la caserma dei carabinieri e il palazzetto dello sport, dove solitamente viene allestito il punto di accoglienza. Anche stavolta erano già state preparate le brandine, ma i militari e la Protezione civile hanno poi smontato tutto spostando il punto di accoglienza alla bocciofila.

“Qui in paese non era mai successo, l’anno scorso si era allagata la campagna – raccontano all’Ansa due abitanti – E siamo qui da 15 anni. L’Idice ha tracimato verso le 4 in via Rabuina defluendo poi verso il paese, non si era mai visto. A tendere questa situazione ci preoccupa, va sempre peggio”. Diverse le strade chiuse sul territorio, domani scuole e nidi resteranno chiusi