Il monologo di Crozza sulla sinistra: “Per la Schlein la musica è solo un hobby. Il suo sogno è fare la regista come Veltroni”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza analizza il quadro politico attuale della Sinistra: «Comunque fratelli, ormai siamo arrivati alla terza puntata e avrete notato che della Sinistra parlo poco. Ma si spiega. Perché se è vero che Meloni è una “under-dog” … quelli del PD sono “dog abbandonated in the guard-rail”. Diciamo che fin qui…non si sono mai visti. Però questa settimana è cambiata la musica. Ora possiamo dirlo…la Schlein C’È! C’è andata vicinissimo. No, perché l’articolo della Costituzione che si occupa del Diritto alla Salute è il 32…lei si occupa degli “Articolo 31”…ha sbagliato solo di uno. E comunque, chiariamo, per la Schlein la musica è solo un hobby, la sua vera passionaccia…quello che davvero vuol fare per il Paese è ben altro. Il suo sogno è fare la regista come Veltroni. Ma cos’è diventato il PD, un talent? Entri lì dentro e poi speri di sfondare nello spettacolo? Ma allora ha ragione Giuli! Giuli… guardami: ai futuri film della Schlein…guai se gli smolli un euro! Di fronte a questa Sinistra… la coerenza di Meloni, Giuli, Salvini, li fa sembrare dei De Gasperi votabili. L’unico coerente, comunicativo, carismatico, che ti stimola ad andarlo a votare nel PD… è De Luca. Ditemi se non è coerente De Luca. Non vuole fare il regista, vuole stare lì per altri settanta mandati. E ha ragione…perché lui è la Campania…ama e conosce il suo territorio, lui sa perfettamente ciò che accade a Napoli … a parte la statua di Pulcinella che hanno inaugurato l’altro ieri in Piazza Municipio”.

