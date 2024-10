Crozza è l’imperatrice Meloni: “Quando sei Giulio Cesare e vai in Senato ti chiedi: chi mi pugnalerà di questi infamoni qua?”

La nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, si apre con Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni infuriata per l’assedio di talpe, dopo la pubblicazione delle chat di FdI, e sabotatori come Giorgetti con le dichiarazioni di “sacrificio”: «So’ furiosa… la Giorgia furiosa. ‘Sti fiji de ‘na pagnotta! Che se nun li faccio magna’ io, manco un chioschetto de trippa riescono a organizzà. ‘Sta talpa infamona… ha fatto resuscita’ la Schlein… che poi ho visto che ha cantato il rap quindi è ripiombata sottoterra… con tutto er campo santo! Santo perché so sotterrati. Già me immagino… Lilli la vagabonda: “Ah, che tranvata che ha preso la Meloni… ma quindi ora la sua leadership vacilla, Travaglio?” Io vacillo? Io vacillo?!? ‘N pochetto! Per fortuna c’ho Bocchino che m’assaggia er caffè! Quando sei Giulio Cesare, e vai in Senato, ti guardi intorno e pensi: Oddio, chi me pugnalerà di ‘sti ‘nfamoni qua?”

