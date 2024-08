Per criticare chi si oppone all’autonomia differenziata, Matteo Salvini ha citato il caso, scoppiato a Messina, di un uomo ingessato con cartone e scotch. “Se succede non è colpa dell’autonomia, ma di politici del Sud che rubano voti da 30 anni senza fare quello che devono fare. Se la sanità in Campania non funziona, non è colpa di quelli di Forte dei Marmi”.