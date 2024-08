Prosegue la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi. Tante gare, diverse discipline e una pioggia di medaglie già conquistate. La giornata è iniziata con la medaglia di bronzo di Ginevra Taddeucci nella 10km femminile di nuoto nelle acque della mai così discussa Senna. Decimo oro in questi Giochi grazie al successo del duo Tita-Banti nella finale di Nacra 17. E ancora: lo splendido e storico argento nella canoa sprint con Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. Nel corso della mattinata sono andate in scena le batterie dei 4×100 maschile e femminile: il quartetto azzurro (composto da Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu) si è qualificato alla finale grazie ai ripescaggi. Grande attesa per la semifinale di volley femminile tra Italia e Turchia; Lucrezia Magistris in corsa per una medaglia nel peso femminile 59kg. Infine, Larissa Iapichino tenterà il podio olimpico nella finale del salto in lungo femminile.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, giovedì 8 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

ore 12:00 indicativo – Vela femminile kite medal series: Eventuale Maggie Pescetto

ore 12:00 indicativo – Vela maschile kite medal series: Eventuale Riccardo Pianosi

ore 13:00 – Pallanuoto femminile semifinale 5°/8° posto: Italia-Canada

ore 14:30 – Pentathlon moderno femminile individuale scherma: Elena Micheli, Alice Sotero

ore 15:00 – Pesi femminile 59kg: Lucrezia Magistris

ore 15:00 – Ginnastica ritmica conc. generale individuale qualificazioni: Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli

ore 17:00 – Ciclismo su pista maschile omnium scratch: Simone Consonni, Elia Viviani

ore 17:38 – Ciclismo su pista maschile omnium gara a tempo: Simone Consonni, Elia Viviani

ore 18:25 – Ciclismo su pista maschile omnium gara a eliminazione: Simone Consonni, Elia Viviani

ore 19:25 – Atletica femminile 1500m semifinali: Sintayehu Vissa, Ludovica Cavalli

ore 19:27 – Ciclismo su pista maschile omnium corsa a punti: Simone Consonni, Elia Viviani

ore 19:35 – Atletica femminile eptathlon lancio del peso batterie: Sveva Gerevini

ore 20:00 – Volley femminile semifinale: Italia-Turchia

ore 20:00 – Atletica femminile salto in lungo finale: Larissa Iapichino

ore 20:55 – Atletica femminile eptathlon 200m batterie: Sveva Gerevini

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.